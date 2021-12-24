الغرب يدعو ليبيا إلى تحديد موعد جديد قريب للانتخابات

برلين - (د ب أ):

دعت العديد من الدول الغربية الحكومة المؤقتة في ليبيا إلى تحديد موعد جديد للانتخابات، اليوم الجمعة وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يتوجه فيه الناخبون الليبيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تم إلغاؤها أساسا لأسباب أمنية ولوجيستية.

وإلى جانب تحديد موعد جديد، دعت الرسالة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الحكومة المؤقتة إلى إصدار قائمة نهائية بالمرشحين لسباق الرئاسة في أقرب وقت ممكن.

وفي بيان منفصل، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وضع جدول انتخابات واضح.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية في ليبيا حاسمة لآمال توفير الاستقرار بالبلاد بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب الأهلية.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابية في ليبيا الأربعاء الماضي أنه سيكون من المستحيل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري، كما هو مخطط، مقترحة بدلا من ذلك، تأجيلها لمدة شهر. وعزت المفوضية ذلك إلى أوجه قصور بقواعد الانتخابات في ليبيا.