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وزير الدفاع اللبناني يؤكد تمسك بلاده بتعزيز التعاون العسكري مع إيطاليا

09:10 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
وزير الدفاع اللبناني يؤكد تمسك بلاده بتعزيز التعاون العسكري مع إيطاليا

لبنان

بيروت - (أ ش أ):

أكد وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم، على تمسك بلاده بتعزيز التعاون العسكري القائم والمستمر بين لبنان وإيطاليا وأهمية الدور الذي تقوم به القوة الإيطالية العاملة في إطار اليونيفل في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان، متوجهًا إليهم بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.

وأضاف سليم - خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جيريني، بحضور السفيرة الإيطالية نيكوليتا بومباردييري والوفد المرافق - أن لبنان يتمسك بالعلاقة الطيبة بين اليونيفل والسكان المحليين والمستمرة منذ عقود.

وشدد على حرص لبنان واللبنانيين على قوات اليونيفل وتمكينهم من القيام بمهامها على أكمل وجه وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وتوجه سليم بالشكر لإيطاليا لدورها الفاعل الذي لعبته إثر انفجار ميناء بيروت في إرسال مساعدات للبنان، مثمنًا جهود السفيرة بومباردييري في إطار التعاون بين القوات البحرية الإيطالية واللبنانية لإنجاز الخرائط البحرية اللبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان وأهميتها الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل حركة الملاحة البحرية.

من جانبه، أكد الوزير جيريني، على التزام بلاده تجاه لبنان والاستمرار في المشاركة في القوة الدولية حتى بعد التسليم والتسلم في قيادة اليونيفل بمناسبة انتهاء مهام الجنرال ستيفانو دل كول قريبًا.

وأبلغ الوزير الإيطالي نظيره اللبناني بأن إيطاليا في انتظار رد الأمم المتحدة على طلبها إضافة سفينة إيطالية لأسطول القوة البحرية، واستعدادها الكامل لتلبية أي حاجات يطلبها لبنان في مجال دعم العلاج أو في مجال المعدات العسكرية.

ووجه دعوة للوزير سليم لزيارة إيطاليا لمتابعة المشاورات في مجال تطوير التعاون العسكري بين البلدين، كما أشار الوزير جيريني إلى أن إيطاليا تتابع باهتمام كل الجهود المبذولة في اطار المفاوضات مع البنك الدولي.

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Asha
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