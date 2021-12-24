حظر تجوال ليلي وقيود على التجمعات بعد تفشي أوميكرون في الهند

نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت ولايتان في الهند من بينهما ولاية أوتار براديش المكتظة بالسكان عن حظر تجوال ليلي، بينما فرضت مدينتا نيودلهي ومومباي قيودا على التجمعات الاجتماعية في خضم مخاوف بشأن متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة اليوم الجمعة إن الهند سجلت 244 حالة نشطة بمتحور أوميكرون وتم علاج 114 شخصا آخرين وخروجوا من المستشفيات.

لكن منتقدين يقولون إنه مع قلة الاختبارات وتسلسل الجينوم، قد لا يمثل ذلك الصورة الكاملة بالبلاد.

وفرضت مومباي، المركز المالي للبلاد، قيودا على التجمعات الكبيرة لأعياد الميلاد والعام الجديد وفعاليات أخرى.

وجاء في أحدث أمر صادر عن حكومة دلهي أنه تم منع كل المهرجانات الاجتماعية والسياسية والرياضية والترفيهية والثقافية والدينية، وتشغيل المطاعم والحانات بنسبة 50% فقط من طاقتها الاستيعابية.

وسجلت دلهي ومومباي أعلى عدد حالات إصابة بالمتحور الجديد حتى الآن.

وأعلنت حكومة أوتار براديش عن حظر تجوال بدءا من الساعة 11 مساء حتى 5 صباح اليوم التالي اعتبارا من يوم غد السبت حتى إشعار آخر.

وسيتم تقييد المشاركة في التجمعات الاجتماعية في أوتار براديش إلى 200 شخص، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيمتد إلى الاجتماعات والتجمعات الانتخابية في الولاية.