بريطانيا تسجل رقما قياسيا برصد 122 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

وكالات:

أعلنت السلطات البريطانية، تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد، برصد أكثر من 122 ألف حالة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أعلن في رسالة عبر تقنية الفيديو الثلاثاء أنه لا توجد أدلة كافية تتعلق بمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا تبرر فرض قيود أكثر صرامة قبل عيد ميلاد السيد المسيح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله في رسالته إن الحكومة لا تستبعد مع ذلك اتخاذ إجراءات فيما بعد، موضحًا أن وضع متحور أوميكرون فى البلاد لايزال "صعبًا".