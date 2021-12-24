اليابان تقر الاستخدام الطارئ لعقار مولنوبيرافير المضاد لكورونا

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة ميرك الأمريكية للأدوية أن وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية أقرت الاستخدام الطارئ لعقار مولنوبيرافير المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت الشركة إلى أن الطلبات التنظيمية لمولنوبيرافير قيد المراجعة أو جاري تقديمها "حول العالم"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأمس الخميس، حصل العقار الذي تنتجه شركة ميرك على موافقة الجهات المنظمة الأمريكية، بما يمنح المرضى ممن حالتهم خطيرة، خيارا آخر للعلاج بالمنزل في وقت يتسبب فيه متحور أوميكرون للفيروس في زيادة الإصابات.