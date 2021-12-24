Masrawy logo white

اليابان تقر الاستخدام الطارئ لعقار مولنوبيرافير المضاد لكورونا

05:44 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
اليابان تقر الاستخدام الطارئ لعقار مولنوبيرافير المضاد لكورونا

عقار مولنوبيرافير

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة ميرك الأمريكية للأدوية أن وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية أقرت الاستخدام الطارئ لعقار مولنوبيرافير المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت الشركة إلى أن الطلبات التنظيمية لمولنوبيرافير قيد المراجعة أو جاري تقديمها "حول العالم"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأمس الخميس، حصل العقار الذي تنتجه شركة ميرك على موافقة الجهات المنظمة الأمريكية، بما يمنح المرضى ممن حالتهم خطيرة، خيارا آخر للعلاج بالمنزل في وقت يتسبب فيه متحور أوميكرون للفيروس في زيادة الإصابات.

عقار مولنوبيرافير فيروس كورونا كوفيد 19 اليابان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الطقس.. الأرصاد: فرص لتساقط حبات ثلج خلال الشتاء على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا