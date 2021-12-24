Masrawy logo white

منظمات إغاثية تنقذ نحو 200 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط

05:28 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
منظمات إغاثية تنقذ نحو 200 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط

المهاجرين_ارشيفيه

روما - (د ب أ):

أنقذت منظمة "سي-ووتش" الألمانية المعنية بإغاثة المهاجرين واللاجئين أكثر من 90 مهاجرا اليوم الجمعة، من محنة في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وانتشل طاقم السفينة "سي - ووتش 3" أولئك الأشخاص من قارب خشبي مزدوج غير صالح للإبحار بينما كانوا يبحرون جنوب جزيرة لامبيدوسا الايطالية ، وفقا لما ذكرته المنظمة الخيرية الخاصة التي تتخذ من برلين مقرا لها اليوم الجمعة.

وتعد هذه أول عملية إنقاذ تقوم بها السفينة "سي - ووتش 3" منذ أن انطلق الطاقم يوم الأربعاء في مهمتهم الأخيرة.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود وقوع حادث مماثل اليوم الجمعةـ عندما اصطحب الفريق على متن سفينتها "جيو بارنتس " نحو 100 شخص من قارب خشبي.

وهذه هي ثامن مهمة إنقاذ منذ أن انطلقت تلك السفينة في مهمتها في البحر المتوسط في منتصف ديسمبر . وقد صعد على متن السفينة ما يقرب من 560 شخصا ويبحث الطاقم عن ميناء للرسو فيه.

وتنتظر "ذا أوشان فايكنج" وهي سفينة إنقاذ خاصة أخرى وعلى متنها مئات المهاجرين السماح لها بإنزال ركابها الذين تم انقاذهم منذ أيام.

ويهدف المهاجرون إلى حد كبير الوصول إلى إيطاليا بعد الإبحار من شمال إفريقيا على متن قوارب متهالكة مكتظة بالركاب. وكثيرا ما يدفعون أموالا لمهربي البشر لترتيب عبورهم المحفوف بالمخاطر.

المهاجرين البحر الأبيض المتوسط اللاجئين إيطاليا منظمات إغاثية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الطقس.. الأرصاد: فرص لتساقط حبات ثلج خلال الشتاء على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا