البيت الأبيض يعلن رفع القيود عن 8 دول أفريقية اعتبارًا من 31 ديسمبر
واشنطن - أ ش أ
قال مسئول في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سترفع القيود المفروضة على 8 دول في منطقة إفريقيا الجنوبية والتي تم فرضها الشهر الماضي عقب اكتشاف متحور "أوميكرون" لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وأضاف المسئول - في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية - أنه سيتم رفع القيود اعتبارًا من يوم 31 ديسمبر الجاري، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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