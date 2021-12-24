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بابا الفاتيكان يشيد بدور موظفي الصحة في مقابلة بمناسبة الكريسماس

03:11 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
بابا الفاتيكان يشيد بدور موظفي الصحة في مقابلة بمناسبة الكريسماس

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

روما - (د ب أ):

قدم بابا الفاتيكان، فرنسيس الشكر لموظفي الرعاية الصحية، لما قاموا به من جهود، وذلك في مقابلة بمناسبة عيد الميلاد(الكريسماس).

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية/85 عاما/ لصحيفتي (لا ستامبا) و(لا ريبابليكا) الإيطاليتين "غالبا لا نعترف بعظمة العمل اليومي لهؤلاء الأطباء والممرضات والموظفين الصحيين، وبدلا من ذلك، يتعين علينا جميعا أن نكون ممتنين لكل واحد فيهم".

وأضاف أنه يفكر أيضا في هذا الوقت من العام في الأطفال المرضى، الذين يتعين عليهم أن يقضوا العيد في المستشفى.

يذكر أنه في مطلع تموز/يوليو الماضي، قضى فرنسيس عشرة أيام في عيادة في روما، بعد عملية في الأمعاء.

وقال لمحطة "كوب" الإذاعية الأسبانية، بعد ذلك ببضعة أسابيع إن ممرضة أنقذت حياته في ذلك الوقت.

موظفي الرعاية الصحية الكريسماس بابا الفاتيكان

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