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بحر المانش: وصول 16 جثة إلى العراق من ضحايا حادثة غرق زورق مهاجرين

03:11 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
بحر المانش: وصول 16 جثة إلى العراق من ضحايا حادثة غرق زورق مهاجرين

بحر المانش

بغداد- (بي بي سي):

يستقبل العراق اليوم 16 جثة من أبنائه الذين غرقوا أثناء محاولتهم عبور القناة من فرنسا إلى بريطانيا في الشهر الماضي.

وأعلنت المؤسسة المعنية بشؤون اللاجئين في العراق، يوم أمس الخميس، عن حصيلة نهائية لضحايا حادثة غرق زورق المهاجرين شمال فرنسا، ونشرت قائمة، باللغة الكردية، لضحايا الزورق، وأظهرت وجود 16 مواطنا من إقليم كردستان، وأوضحت إلى أن جثامينهم ستعود الى الإقليم فجر اليوم الجمعة عبر مطار أربيل الدولي.

وضمت القائمة 19 اسما وتم العثور على 17 منهم، واحد من ايران وأعيد جثمانه الى بلاده.

وفي 25 من شهر نوفمبر الماضي، قضى 27 مهاجراً على الأقل إثر غرق زورقهم قبالة سواحل كاليه من حيث انطلقوا في شمال فرنسا خلال محاولتهم للعبور نحو السواحل البريطانية.

وغرق زورقهم المكتظ بعد أن فرغ جزئياً من الهواء وتعطل المحرك. وكان على متنه أناس من العراق وإيران وإثيوبيا والصومال ومصر وفيتنام. ويعد الحادث كارثة إنسانية غير مسبوقة في عمليات الهجرة، مما دفع باريس ولندن إلى توقيع اتفاق لتعزيز التعاون بينهما للحد من هذه المآسي.

هذا المحتوى من

BBC
بحر المانش مهاجرين اللاجئين مطار أربيل الدولي

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