تركيا تجمد أصول 770 شخصا بسبب صلاتهم المزعومة بمنظمات إرهابية

اسطنبول - (د ب أ):

جمدت الحكومة التركية أصول 770 شخصا، داخل البلاد، بسبب صلاتهم المزعومة بمنظمات إرهابية.

وطبقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية، فإن الإجراء- الذي استهدف أيضا ممثلي إدعاء سابقين، ورجال أعمال وصحفيين، معظمهم، في المنفى - يسري اليوم الجمعة.

ومن بين المنظمات التي لديها هذه الصلات المزعومة، حركة رجل الدين المنفي، فتح الله جولن وحزب العمال الكردستاني المحظور ويساريون وجماعات دينية متطرقة.

ويُزعم أن إجمالي 454 شخصا من هؤلاء المستهدفين، أعضاء في حركة جولن ومؤسسة تابعة لها.

وتلقي أنقرة باللوم على جولن في محاولة انقلاب وقعت في عام 2016، وتستهدف بشكل ممهنج أعضاء وأنصار الحركة المزعومين.

ولم يتضح على الفور الحجم الدقيق للأصول المجمدة .