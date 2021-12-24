أمريكا: دعم إيران للمجموعات المسلحة بالمنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي

واشنطن - (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن دعم إيران للمجموعات المسلحة في المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، " وقواتنا ودبلوماسيينا ومواطنينا في المنطقة، إضافة إلى شركائنا في المنطقة وأماكن أخرى".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه.

وبحسب البيان، الذي صدر في وقت متأخر أمس الخميس، يمثل تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن "انتهاكا سافرا" لحظر فرضته الأمم المتحدة، ويعد مثالا آخر على كيف يطيل النشاط الإيراني الخبيث أمد الحرب في اليمن.

وأضاف البيان أن الأسطول الخامس الأمريكي صادر في العشرين من الشهر الجاري 1400 بندقية هجومية أيه – كيه 47، و226ألفا و600 طلقة ذخيرة من سفينة قادمة من إيران. وكانت السفينة تبحر في مسار يُستخدم لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن ، بحسب بيان الخارجية الأمريكية.

وتابع البيان:" هذه الإدارة ملتزمة بالتصدى لهذا التهديد من جانب إيران. صادرت الولايات المتحدة العشرات من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وعدة آلاف من البنادق الهجومية، ومئات المدافع الرشاشة، وقاذفات القنابل الصاروخية، من سفن مماثلة خلال شهري فبراير ومايو العام الجاري".

وبحسب البيان: "يدعم التدفق غير القانوني للأسلحة إلى اليمن الهجوم الحوثي الوحشي على مأرب، ويزيد معاناة المدنيين... لن يؤدي مزيد من القتال في مأرب أو في أي مكان آخر سوى إلى مزيد من المعاناة".

وأكد البيان الأمريكي أنه يتعين على الأطراف اليمنية أن تعمل على التوصل معا إلى تسوية سياسية لوضع نهاية للحرب.