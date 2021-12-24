روسيا: حوالي 10 آلاف مدرب عسكري غربي يتواجدون في أوكرانيا

موسكو - أ ش أ

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن حوالي 10 آلاف مدرب عسكري غربي يتواجدون في أوكرانيا، منهم 4 آلاف أتوا من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت زاخاروفا ،في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الجمعة- "تمنينا أن هذا الوجود يسفر عن تحسين الأوضاع، ولكن يحدث العكس"، مشيرة إلى أن هذا ينتهك اتفاقيات مينسك.

وأوضحت أن حجم التواجد العسكري الأجنبي في أوكرانيا في تزايد من عام لآخر، لافتة إلى وجود نحو 4 آلاف مدرب عسكري أمريكي على خط التماس مع "دونباس"، مؤكدة أن أوكرانيا تستعد لحل النزاع في "دونباس" بالقوة"، مشيرة إلى زيادة الميزانية العسكرية في أوكرانيا بحوالي 20 بالمائة.

وتابعت: "بدلا من وضع حد للحرب الأهلية المستمرة منذ ثمان سنوات، يبدو أن كييف تستعد لحل المشكلة في دونباس بالقوة"، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الأوكراني أعلن في 17 ديسمبر الجاري عن ارتفاع الميزانية العسكرية للبلاد خلال العام المقبل لما يقرب من 12 مليار دولار، أي بنسبة 20 بالمائة.