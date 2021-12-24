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بايدن يوقع قانونا يحظر الاستيراد من إقليم "شينجيانج" الصينى

11:14 ص الجمعة 24 ديسمبر 2021
بايدن يوقع قانونا يحظر الاستيراد من إقليم "شينجيانج" الصينى

جو بايدن

واشنطن - أ ش أ

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، قانونا يحظر استيراد مجموعة منتجات مصنوعة في مقاطعة شينجيانغ الصينية إلى الولايات المتحدة بهدف مكافحة العمل القسري لأقلية الأويغور.

وأوضح البيت الأبيض - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - أن القانون "يفرض عقوبات على الأجانب المسؤولين عن العمل القسري في المنطقة".

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين - في بيان - إن القانون يمنح الحكومة "أدوات جديدة لمنع دخول المنتجات المصنوعة من خلال العمل القسري في شينجيانغ ومحاسبة الأشخاص والكيانات التي تقف وراء هذه الانتهاكات".

وينص القانون على حظر المنتجات المصنعة كليا أو جزئيا في شينجيانغ، الا اذا تمكنت الشركات من أن تثبت لرجال الجمارك أن السلع لم تصنع من طريق العمل القسري.
وتعد تلك المرة الأولى التي تتخذ دولة مثل هذا الإجراء.

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Asha
جو بايدن الرئيس الأمريكي حظر الاستيراد شينجيانج

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