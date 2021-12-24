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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ278 مليون حالة

11:11 ص الجمعة 24 ديسمبر 2021
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ278 مليون حالة

فيروس كورونا حول العالم

واشنطن - أ ش أ

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 278 مليونا و143 ألفا و994 حالة.

وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و386 ألفا و290 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 51.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 815 ألفا و423 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ618 ألفا و492 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 479 ألفا و133 وفاة.

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Asha
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