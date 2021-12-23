إيطاليا تؤجل فرض إلزامية التطعيم ضد كورونا على القطاع العام

روما - (أ ش أ):

أجلت الحكومة الإيطالية فرض إلزامية التطعيم باللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 على العاملين في القطاع العام.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها الإيطالية أن رئيس الوزراء ماريو دراجي أشار، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن إلزامية التطعيم هي إجراء سيبقى في الخلفية ولن يتم استبعاده بالكامل.

يشار إلى أن السلطات الإيطالية تفرض التطعيم على العاملين الصحيين وفي قطاع التعليم وإنفاذ القانون والقوات المسلحة.

وليس من المستبعد أن تلجأ الحكومةالإيطالية في وقت لاحق إلى طريقة أخرى لإلزامية التطعيم بشكل غير مباشر عبر فرض الشهادة الصحية الفائقة أو ما يعرف باسم (سوبر جرين باس)، التي تمنح للملقحين فقط، لدخول أماكن العمل.