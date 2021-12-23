بوتين ينتقد المقاطعة الدبلوماسية لدورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية

موسكو - (د ب أ):

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة المقاطعة الدبلوماسية من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى لدورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في فبراير المقبل.

وقال بوتين 69 عاما اليوم الخميس في مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو إنه "قرار خاطئ وغير مقبول.. نحن دائما ضد تسييس الرياضة".

وعلى عكس نظيره الأمريكي جو بايدن، الذي لن يحضر احتجاجا على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، سيتوجه زعيم الكرملين إلى بكين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

وتم حظر مشاركة روسيا كدولة بسبب فضيحة المنشطات، لكن الرياضيين الروس سيشاركون كمتسابقين محايدين، كما سيشارك الرياضيون الأمريكيون.

وقال بوتين إن المقاطعة الدبلوماسية، حيث لن ترسل أيضا استراليا وكندا وبريطانيا وفودا رسمية، هي محاولة لتعطيل التنمية في الصين.

وقال إنه "لا يمكن أن تكون هناك دوافع أخرى وراء ذلك".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه لم يقرر بعد بشأن احتمال فرض مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية. وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالفعل أنه لا يرى في فرض مقاطعة دبلوماسية أمرا مفيدا.