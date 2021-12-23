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التحالف العربي يهدد بقصف ملعب بصنعاء بعد اتهام الحوثيين بتخزين أسلحة به

07:38 م الخميس 23 ديسمبر 2021
التحالف العربي يهدد بقصف ملعب بصنعاء بعد اتهام الحوثيين بتخزين أسلحة به

طائرات التحالف العربي

الرياض - (أ ش أ):

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الخميس، الحوثيين بإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء.

وأعلن التحالف، وفقًا لقناة (الإخبارية السعودية)، إعطاء مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية، موضحًا أن المهلة تبدأ من الساعة (20:00 محلي) بتوقيت صنعاء.

وأشار التحالف إلى أن إسقاط الحماية عن الملعب سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني، قائلاً : "سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن مساء أمس الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد، كما أوضح أن العملية بصنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان، مشيرًا إلى أنه استهدف معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، ودمر 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بالمعسكر.

هذا المحتوى من

Asha
التحالف العربي اليمن تحالف دعم الشرعية في اليمن صنعاء

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