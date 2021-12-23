لبنان يفرض قيودا جديدة للحد من تفشي كوفيد-19
بيروت- (ا ف ب):
قالت وزارة السياحة اللبنانية في بيان إنها أصدرت أوامر تلزم المطاعم والفنادق ومراكز اللياقة البدنية وأماكن الترفيه باشتراط تقديم الزائرين شهادة تطعيم ضد كوفيد-19 أو اختبار فحص سلبي قبل الدخول.
وأضافت الوزارة أنه يتعين على هذه الأماكن تطبيق القواعد الجديدة حتى التاسع من يناير كانون الثاني سنة 2022.
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