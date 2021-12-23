ملف إيران النووي: استئناف المفاوضات الإثنين المقبل

طهران- (بي بي سي):

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا - الهادفة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران الموقُع عام 2015 - ستبدأ الاثنين المقبل.

وستعقد اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة اجتماعا يوم الإثنين 27 ديسمبر، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية، وسيحضر الاجتماع ممثلون من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.

ومن المتوقع أن يواصل المشاركون مناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذا الاتفاق من قبل جميع الأطراف.

وقال كبير ممثلي الاتحاد الأوروبي في المحادثات إنريكي مورا: من المهم تسريع وتيرة القضايا الرئيسية المعلَقة، والمضي قدمًا.

وقال نظيره الروسي ميخائيل أوليانوف: إن اختيار مواصلة العمل الجاد خلال عطلة الأعياد يظهر أن لا أحد يريد إضاعة الوقت.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه مستعد لرفع هذه العقوبات إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق. لكن طهران تريد أن تقوم الولايات المتحدة بالخطوة الأولى.