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الولايات المتحدة.. اكتشاف بؤرتين لبكتيريا الليستيريا ووفاة شخصين

05:40 م الخميس 23 ديسمبر 2021
الولايات المتحدة.. اكتشاف بؤرتين لبكتيريا الليستيريا ووفاة شخصين

أرشيفية

وكالات:

أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت تحقيقاً في تفشٍ لبؤرتي بكتيريا الليستيريا المنقولة عبر الغذاء، بعد اكتشاف 16 إصابة في 13 ولاية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن العدوى أدت لوفاة اثنين من المصابين، فيما يتلقى البقية العلاج بالمستشفيات.

وأضافت أن الانتشار مرتبط بنوع من السلطة الجاهزة التي تنتجها شركة "فريش إكسبريس".

بكتيريا الليستيريا الولايات المتحدة تفشي البكتريا

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