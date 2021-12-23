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الكويت تمنع سفر غير المحصنين بالجرعة الثالثة

05:30 م الخميس 23 ديسمبر 2021
الكويت تمنع سفر غير المحصنين بالجرعة الثالثة

الطيران المدني الكويتي

الكويت- ( د ب أ ):

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عدم السماح بالسفر خارج الدولة للمواطنين الذين مضى عليهم تسعة أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت واعتبارهم غير مكتملي التحصين ، مالم يتلقوا الجرعة التعزيزية (التنشيطية ) وذلك اعتبارا من الثاني من يناير المقبل .

وأضافت، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه لن يقبل أي راكب قادم إلى دولة الكويت إلا بعد تقديم شهادة فحصPCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا شريطة أن تكون سارية المفعول لمدة 48 ساعة من تاريخ المسحة إلى وقت القبول على الرحلة.

وكانت الكويت أعلنت أمس رصد 12 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"قادمة من أوروبا.

وأعلنت الكويت الشهر الماضي ، إيقاف رحلات الطيران المباشرة مع تسع دول أفريقية، باستثناء طائرات الشحن وذلك بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون".

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