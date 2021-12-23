مع تفشي أوميكرون.. كيف يستقبل العالم العام الجديد؟

كتبت- هدى الشيمي:

لفترة من الوقت، بدا وكأن المواطنين في المدن الكبرى حول العالم سيكونون قادرين على الاحتفال بالعام الجديد بالطريقة التقليدية التي تشبه إلى حد ما كان يحدث في الأعوام الماضية، إلا أن ظهور متحور أوميكرون وانتشاره السريع حطم آمال كثيرين وحرمهم من إقامة الاحتفالات.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بإلغاء بعض خطط عطلات عيد الميلاد لحماية الصحة العامة وسط انتشار سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية: "إلغاء احتفال أفضل من إلغاء حياة، مؤكدا أنه "لابد من اتخاذ قرارات صعبة".

وأشار جيبريسوس إلى أن تلك القرارات "قد تكون في بعض الحالات إلغاء أو تأجيل بعض الاحتفالات"، مشددا على "توافر أدلة في الوقت الراهن على أن أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر من دلتا بكثير".

وعلى مدار الأسبوع الماضي، أعلنت حكومات العديد من الدول منع إقامة الاحتفالات، وحظر التجمعات، واغلاق الحانات والمطاعم في ليلة رأس السنة، منعًا لتفشي الوباء.

روما

تعد العاصمة الإيطالية واحدة من بين العديد من المدن التي قررت إلغاء الاحتفال بالعام الجديد نظرًا للمخاوف الصحية المترتبة على تفشي كوفيد-١٩.

حظرت منطقة كامبانيا أيضًا الاحتفال بالأعياد وتناول الكحول في الأماكن العامة بداية من ٢٣ ديسمبر وحتى ١ يناير. وألغت مدينة البندقية الاحتفالات التي كانت من المقرر إقامتها في الهواء الطلق والألعاب النارية ليلة رأس السنة.

باريس

ألغت باريس عرض الألعاب النارية التقليدي وإقامة حفلات موسيقية في جادة الشانزليزيه للترحيب بالعام الجديد بسبب تفشي متحور أوميكرون.

وقال مكتب رئيس البلدية لفرانس برس: "لن تضيء الألعاب النارية، ولسوء الحظ لن نقيم الاحتفالات التقليدية في نهاية العام".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الجمعة الماضي، إنه سيتم حظر الحفلات العامة والألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة، وأوصى حتى الأشخاص الملقحين بإجراء اختبارات قبل التواجد في تجمعات في حفلات نهاية العام، حسبما نقلت وكالة رويترز.

ريو دي جانيرو

ألغيت احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو بسبب المخاوف من عودة انتشار فيروس كورونا، حسب تصريحات عمدة المدينة إدوارد بايس السبت الماضي.

قال بايس:"نحن نحترم العلم. نظرًا لتباين آراء اللجان العلمية، سيكون علينا الالتزام بالقيود". وأضاف:"اتخذ هذا القرار بحزن، لكن لا يمكننا الاحتفال دون الحصول على ضمانات من جميع الجهات الصحية".

هولندا

قال رئيس الوزراء مارك روتي في مؤتمر صحفي متلفز، الأسبوع الماضي،"أقف هنا الليلة بحزن. ولاختصار الأمر بجملة واحدة، سيفرض إغلاق في هولندا اعتبارا من الغد".

وتابع "إنه أمر لا يمكن تجنّبه مع الموجة الخامسة (من التفشي) ومع تفشي أوميكرون بأسرع مما كنا نخشى. علينا ان نتدخل الآن احترازيا".

وستُغلق كل المحال غير الأساسية والمطاعم والحانات ودور السينما والمتاحف والمسارح اعتبارا من يوم الأحد يناير، فيما ستُغلق المدارس حتى التاسع من يناير على أقرب تقدير.

كذلك سيخفض عدد الزوار المسموح باستقبالهم في منزل واحد من أربعة إلى اثنين، باستثناء ليلة عيد الميلاد في 24 ديسمبر ويوم العيد واليوم التالي للعيد في 25 و26 منه ورأس السنة.

برلين

لن تشهد سماء برلين هذا العام إطلاق الألعاب النارية، كما أن السلطات حظرت التجمعات الكبرى في العديد من المناطق منها ميونيخ، فرانكفورت.

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، الثلاثاء الماضي، أن ألمانيا ستفرض قيودًا صارمة على التواصل مع الآخرين للحد من انتشار كوفيد-١٩ بدءًا من ٢٨ ديسمبر، مع حظر التجمعات في ليلة رأس السنة.

وقال شولتز، اعتبارًا من ٢٨ ديسمبر، سنسمح لـ١٠ أشخاص كحد أقصى للالتقاء في مجموعات، بغض النظر عما إذا كانوا مطعمين أو تعافوا من المرض.

إدنبرة

أعلنت رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستورجون، الثلاثاء الماضي، إنه سيتم إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في اسكتلندا.

وقالت – في بيان رسمي- أنه سيتم فرض قيود صارمة على الكثير من الفعاليات نظرًا لتفشي متحور أوميكرون.