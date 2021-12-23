الرئيس الروسي: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير
كتب- مصراوي:
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، في المؤتمر الصحفي السنوي، إن إهانة النبي محمد ونشر صور النازيين على المواقع الإلكترونية ليست حرية تعبير.
وتابع بوتين: "وضع هتلر على موقع "الفوج الخالد"حرية رأي؟ لنفكر في هذا الجانب من الموضوع. إهانة للنبي محمد ما هي؟ هل هي حرية رأي؟"
وأضاف: " هي ليست حرية رأي بل انتهاك حرية الدين وانتهاك المشاعر المقدسة لمن يعتنق الإسلام".
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