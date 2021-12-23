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الرئيس الروسي: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير

03:53 م الخميس 23 ديسمبر 2021
الرئيس الروسي: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير

فلاديمير بوتين

كتب- مصراوي:

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، في المؤتمر الصحفي السنوي، إن إهانة النبي محمد ونشر صور النازيين على المواقع الإلكترونية ليست حرية تعبير.

وتابع بوتين: "وضع هتلر على موقع "الفوج الخالد"حرية رأي؟ لنفكر في هذا الجانب من الموضوع. إهانة للنبي محمد ما هي؟ هل هي حرية رأي؟"

وأضاف: " هي ليست حرية رأي بل انتهاك حرية الدين وانتهاك المشاعر المقدسة لمن يعتنق الإسلام".

فلاديمير بوتين روسيا حرية تعبير حرية الدين

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