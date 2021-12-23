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بوتين عن المقاطعة السياسية لأولمبياد بكين: قرار غير مقبول وخاطئ

03:49 م الخميس 23 ديسمبر 2021
بوتين عن المقاطعة السياسية لأولمبياد بكين: قرار غير مقبول وخاطئ

أولمبياد بكين

كتب- مصراوي:

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قرار بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة، مقاطعة أولمبياد بكين، "غير مقبول وخاطيء".

وجاءت تصريحات بوتين ردا على سؤال خلال مؤتمره الصحفي السنوي بشأن المقاطعة السياسية من قبل بعض الدول لأولمبياد بكين قائلا: "هذا القرار غير مقبول وخاطئ".

وأعلن البيت الأبيض أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بسبب ما اسماه "الفظائع في مجال حقوق الإنسان في الصين"، على الرغم من أن الرياضيين الأمريكيين يحظون بحرية السفر إلى هناك للمنافسة.

وقالت الصين إن الولايات المتحدة سيتعين عليها "دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال إفادة إعلامية في بكين، اليوم، إن الصين تعارض المقاطعة وستتخذ "إجراءات مضادة حازمة".

أولمبياد بكين فلاديمير بوتين الولايات المتحدة الحكومة الأمريكية حقوق الإنسان

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