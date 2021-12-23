أوميكرون: جرعة ثالثة معززة تزيد "بشكل كبير مستوى " الأجسام المضادة

لندن- (بي بي سي):

قالت شركة أسترازينيكا اليوم الخميس في دراسة لجامعة أكسفورد بروتوكول الجرعات الثلاث من أسترازينيكا عالي الفعالية ضد سلالة أوميكرون.

وأكدت الشركة البريطانية السويدية أن جرعة ثالثة من لقاحها ضد كوفيد -19 يرفع بشكل كبير مستوى الأجسام المضادة لأوميكرون، مشيرة إلى دراسة سريرية بهذا الصدد. وأوضحت في بيان لها أن "مستويات الأجسام المضادة التي تؤدي إلى تحييد أوميكرون بعد جرعة ثالثة من مصل لقاح فاكسزيفريا" الذي طورته ضد كوفيد "تماثل إلى حد كبير المستويات التي تم التوصل إليها بعد جرعتين ضد دلتا".

تم إجراء دراسة الجرعة الثالثة "بشكل مستقل" من قبل باحثين في جامعة أكسفورد التي طورت مع استرازينيكا لقاحها. وأكد جون بيل، أحد الباحثين في جامعة أكسفورد الذين أجروا الدراسة "إنه لأمر مشجع للغاية أن نرى أن اللقاحات الحالية لديها القدرة على الحماية من أوميكرون بعد جرعة معززة ثالثة".

لكن العديد من الدراسات الحديثة التي أجريت في المختبر أظهرت أن مستوى الأجسام المضادة الذي يظهر عند استخدام أسترازينيكا هو أقل من الأجسام المضادة التي تظهر عند استخدام فايزر.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية قد حذر الاربعاء من وهم شائع مفاده أن اعطاء الجرعات المعززة المضادة لكوفيد-19 سيكون كافيا لتجاوز الوباء.

وقال تيدروس أدهانوم غبرييسوس خلال مؤتمر صحافي في جنيف قبل بضعة أيام من عيد الميلاد "لا يمكن لأي بلد، أي بلد، أن يتجاوز الوباء بفضل جرعات معززة، والجرعات المعززة ليست ضوءا أخضر للاحتفال بالانتصار على الوباء، كما سبق ان توقعنا".