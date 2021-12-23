دراسة: الجرعة المعززة من "أسترازينيكا" فعالة ضد أوميكرون

وكالات:

قالت شركة أسترازينيكا إن تلقي 3 جرعات للقاحها المُضاد فعّال ضد متحور كورونا، حسبما أظهرت دراسة بجامعة "أكسفورد".

وأظهرت الدراسة، التي لم تنشر بعد في مجلة طبية، أن مستويات الأجسام المضادة لأوميكرون بعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة كانت أعلى من تلك التي لدى من أصيبوا بكوفيد وتعافوا بشكل طبيعي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت الشركة أنه بعد دورة من ثلاث جرعات من اللقاح كانت المستويات المعادلة ضد أوميكرون مماثلة لتلك المضادة لمتحور دلتا بعد جرعتين.