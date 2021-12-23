Masrawy logo white

استقالة محافظ ذي قار العراقية بعد مظاهرات

01:00 م الخميس 23 ديسمبر 2021
استقالة محافظ ذي قار العراقية بعد مظاهرات

محافظ ذي قار أحمد الخفاجي

وكالات:

قدم محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، الخميس، استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد مظاهرات بمدينة الناصرية.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية فإن "الخفاجي أقدم على تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء؛ حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديمًا للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة".

واعتذر محافظ ذي قار المستقيل من أبناء المحافظة عن "أي تقصير"، متعهدا بعقد مؤتمر صحفي الخميس لبيان أسباب وتفاصيل الاستقالة.

وخرج العشرات من أبناء مدينة الناصرية (جنوب) في مظاهرات، الأربعاء، للمطالبة بإسقاط دعاوى قضائية ضدهم.

وأصيب 3 محتجين في اشتباكات مع قوات أمنية وسط مدينة الناصرية جنوبي العراق، فيما وجه رئيس الوزراء بفتح تحقيق في الحادثة.

ومنذ خريف 2019 تصاعدت حدة المظاهرات الاحتجاجية في العراق في حرام اتسم بالاتساع والتمدد، تنديداً بالمحاصصة السياسية واستشراء الفساد وانهيار منظومة الدولة.

مصطفى الكاظمي أحمد الخفاجي العراق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا