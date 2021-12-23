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أفغانستان: انفجار أمام المديرية العامة للجوازات في كابول

11:36 ص الخميس 23 ديسمبر 2021
أفغانستان: انفجار أمام المديرية العامة للجوازات في كابول

كابول

وكالات:

أفادت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية، الخميس، بوقوع انفجار أمام المديرية العامة للجوازات في العاصمة كابول.

وأضافت أنه "بحسب الجدول الزمني يوم الخميس، فإنه يتم توزيع جوازات السفر على عناصر طالبان".

ولم تتضح بعد خسائر هذا التفجير ولم تتبنى أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد أفغانستان أوضاعاً أمنية مضطربة وانفجارات منذ انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد وسيطرة حركة طالبان على السلطة في منتصف أغسطس الماضي.

وعادة ما يتبنى تنظيم داعش ولاية خراسان مسؤوليته عن التفجيرات التي تستهدف مناطق مختلفة من افغانستان، وقد توعدت حركة طالبان بملاحقة عناصر التنظيم.

كابول انفجار المديرية العامة للجوازات حركة طالبان القوات الأمريكية

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