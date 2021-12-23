كورونا حول العالم: الإصابات 277.1 مليون.. واللقاحات 8.8 مليار

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 277.1 مليون إصابة حتى صباح الخميس، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 8.8 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 277 مليونا و153 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و376 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 8 مليارات و798 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.