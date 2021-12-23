سوليفان يؤكد إلتزام أمريكا بضمان أمن إسرائيل

واشنطن - أ ش أ:

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التزام الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي انعقد خلال زيارة سوليفان لإسرائيل للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في 22 ديسمبر، وفقا لبيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.

وترأس مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي الدكتور إيال حولاتا الاجتماع الذي ضمّ مسؤولين رفيعي المستوى من وكالات السياسة الخارجية والدفاع والاستخبارات الخاصة بكل الدوليتين.

وتطرّق المسؤولون المشاركون على المستوى الاستثنائي للانخراط والتشاور بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية خلال هذا العام المنقضي بشأن القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية الحيوية للمنطقة.

وأكّد سوليفان من جديد التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل وحقّها في الدفاع عن النفس وشدّد على أهمية مواصلة توسيع التعاون بين البلدين بشأن التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط والفرص المتاحة فيه، بما في ذلك توسيع وتعزيز اتفاقيات إبراهيم.

وناقشت الوفود ضرورة مواجهة جميع جوانب التهديد الذي تشكله إيران، بما في ذلك برنامجها النووي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعم الجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة. واتفقا على أن برنامج إيران النووي الذي يتقدم بسرعة يشكل تهديدا خطيرا للمنطقة وللسلام والأمن الدوليين.

وأطلع سوليفان الوفدَ الإسرائيلي على آخر التطورات في محادثات فيينا وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل المضي قدما. وأكد المسؤولون أن الولايات المتحدة وإسرائيل متّحدتان في تصميمهما على ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. واتفق سوليفان وحولاتا على أنهما سيواصلان تعميق حوارهما الوثيق حول جميع مسائل الأمن الإقليمي في العام الجديد.