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"الإعلام الأمني العراقي": القبض على إرهابي غربي نينوى

08:24 ص الخميس 23 ديسمبر 2021
"الإعلام الأمني العراقي": القبض على إرهابي غربي نينوى

شرطة نينوى

بغداد - أ ش أ:

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابي غربي نينوى.

وقالت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه استنادا إلى معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة لشعبة المصادر بمديرية الاستخبارات العسكرية والتي أشارت إلى تواجد أحد الإرهابيين في قرية العملة الجنوبية التابعة لناحية العياضية غربي نينوى وبعملية نوعية تمت بالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة 15 أسفرت عن القبض على الإرهابي، مشيرة إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب.

وفي سياق آخر، أعلن مصدر أمني عراقي استهداف رتلين للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوتين ناسفتين، مساء اليوم الأربعاء، على الطريق الدولي السريع في محافظة المثنى واللطيفية جنوب بغداد، دون وقوع إصابات بشرية، وذلك وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).

هذا المحتوى من

Asha
نينوى العراق الإعلام الأمني إرهابي

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