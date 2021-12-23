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رئيس الوزراء الهندي يعقد اجتماعًا غدًا لبحث الوضع الوبائي في البلاد

09:48 ص الخميس 23 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الهندي يعقد اجتماعًا غدًا لبحث الوضع الوبائي في البلاد

ناريندرا مودي

نيودلهي - أ ش أ:

أعلنت مصادر رسمية في الحكومة الهندية،الأربعاء، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيعقد اجتماعًا الخميس؛ لبحث الوضع الوبائي في البلاد، في ظل مخاوف من ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" في الهند وعدد من بلدان العالم.

وأفادت صحيفة "إنديا توداي" الهندية، عبر موقعها الإلكتروني، نقلًا عن مصادر رسمية، بأن هناك مطالب للحكومة بأن تسمح بتوفير جرعات معززة من اللقاحات لأولئك الذين تم تلقيحهم بالكامل بالفعل ضد كوفيد-19، كما فعلت العديد من الدول.

يُشار إلى أن الهند سجلت حتى الآن 213 حالة إصابة بمتغير "أوميكرون" الجديد في 15 ولاية وإقليمًا، وتعافى من بين المصابين 90 شخصًا فقط، وفقًا لأحدث بيانات أصدرتها وزارة الصحة.

هذا المحتوى من

Asha
ناريندرا مودي الهند كورونا الحكومة الهندية الوضع الوبائي

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