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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب رام الله

11:40 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب رام الله

وزارة الصحة الفلسطينية

فلسطين - (ا ش ا)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، استشهاد الشاب محمد عيسى عباس (26 عامًا)، إثر إصابته برصاص حي في الظهر من أحد جنود الاحتلال في مدينة البيرة المتاخمة لرام الله وسط الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن الشهيد نُقل إلى مجمع فلسطين الطبي في حالة حرجة، وحاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثرا بإصابته الحرجة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة كان يستقلها الشهيد عباس من مخيم الأمعري، لدى وجوده في منطقة سطح مرحبا بالبيرة.

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Asha
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