وزير سعودي: الإسلام يتعرض لحملات تشويه مغرضة للنيل من وسطيته وسماحته

السعودية - (أ ش أ)

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن الإسلام يتعرض لحملات تشويه مغرضة تحاول النيل من وسطيته وسماحته، مشيرًا إلى أنه يجب على الجميع مواجهتها عمليًا بالمواقف المعتدلة الدالة على التسامح والصفح.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، أن تصريحات آل الشيخ جاءت عقب تدشينه مبادرة "تعظيم بيوت الله" وأعمال فريق "تكاتف" التطوعي النسائي التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة تبوك، مؤكدًا أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحمل لواء نشر منهج الوسطية والاعتدال، دين الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله.

ونوه آل الشيخ بدور المرأة الفاعل في أعمال وبرامج الوزارة المتنوعة، مشيدا بالعمل المتميز الذي تقوم به الأقسام النسائية بفروع الشؤون الإسلامية.