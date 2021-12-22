Masrawy logo white

أبو مازن يُطلع مسؤول أمريكي على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

11:30 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
أبو مازن يُطلع مسؤول أمريكي على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين - (أ ش أ)

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والوفد المرافق له.

وأطلع عباس، المستشار الأمريكي، على آخر التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين، وأهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد أبو مازن - وفق بيان للرئاسة الفلسطينية - ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأشار عباس إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

من جانبه، نقل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، تحيات الرئيس جو بايدن، وتأكيده التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين، وأهمية العمل المشترك من قبل جميع الأطراف للمضي قدما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينه، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

هذا المحتوى من

Asha
محمود عباس الأراضي الفلسطينية مدينة رام الله جيك سوليفان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - عاجل43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا