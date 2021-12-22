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الولايات المتحدة: الموافقة على إعطاء حبوب فايزر للمرضى ذوي الخطورة المرتفعة

11:27 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
الولايات المتحدة: الموافقة على إعطاء حبوب فايزر للمرضى ذوي الخطورة المرتفعة

حبوب فايزر لكرونا

واشنطن - (د ب أ)

حصلت حبوب دواء فايزر على الموافقة للاستخدم الطارئ في الولايات المتحدة لتقدم خيار علاج أكثر ملائمة للمرضي المعرضين للخطر في مرحلة حاسمة من الجائحة.

ويعد العقار الذي يحمل اسم "باكسلوفيد" هو أول علاج في المنزل لكوفيد-19 ينال موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ومن المتوقع أن يصبح العقار سلاحا قويا في مكافحة الفيروس مع بدء الإنتاج، حيث يمنح الأشخاص المعرضين للخطر من المضاعفات الخطيرة للمرض طريقة لتجنب الاضطرار للذهاب إلى المستشفي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باتريشيا كافازوني، مدير مركز تقيم العقاقير والأبحاث بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية قولها اليوم الأربعاء في بيان "هذا الترخيص يقدم أداة جديدة لمكافحة كوفيد-19 في وقت حرج من الجائحة مع ظهور سلالات متحورة جديدة".

حبوب دواء فايزر الولايات المتحدة باكسلوفيد كوفيد-19 إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

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