الرئيس الموريتاني يعين قائدًا جديدًا للجيش

نواكشوط - (د ب أ)

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم الأربعاء مرسوما رئاسيا بتعيين الفريق المختار ولد بله ولد شعبان قائدا لأركان الجيش خلفًا للفريق أول محمد بمب ولد مگت الذي أحيل إلى التقاعد.

وكان القائد الجديد للجيش الموريتاني مساعدا لقائد الأركان العامة منذ نحو عامين وعمل سابقا قائدًا عامًا لتجمع أمن الطرق وهو من المقربين من الرئيس الموريتاني وينتمي للمحافظة التي ينحدر منها رئيس البلاد.