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عضو متطرف بالكنيست يشهر سلاحه في وجه فلسطينيين خلال عملهما في تل أبيب

10:04 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
عضو متطرف بالكنيست يشهر سلاحه في وجه فلسطينيين خلال عملهما في تل أبيب

الكنيست الإسرائيلي

فلسطين - (أ ش أ)

اعتدى عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، لفظيًا على شابين مقدسيين وأشهر سلاحه في وجهيهما، أثناء عملهما في تل أبيب.

وقالت مصادر إن الشابين من القدس ويدعيان محمد عيسى (22 عاما)، ومحمد شويكي (20 عاما)، وتعرض لهما النائب المتطرف وهددهما بالسلاح أثناء عملهما.

وقال شويكي في تصريح يتفق مع مشاهد فيديو نشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي "كنت برفقة زميلي محمد في العمل لنتفاجأ بترجل عضو الكنيست بن جفير من المركبة موجها كلمات وألفاظ نابية ضد العرب والفلسطينيين، مطالبا مرافقه بإحضار السلاح وأشهره في وجهينا".

وقال الشاب محمد عيسى "بن جفير تهجّم علينا لفظيًا وحاول الاعتداء عليّ أنا وزميلي شويكي، ورفع السلاح في وجهينا". ولم يكتف بن جفير بذلك ولكنه حسب الشاب عيسي قام بالاتصال بالشرطة الإسرائيلية وقال لها "هناك كلبان عربيان يعتديان علي بالضرب ويهددانني".

ووثق الشابان حادثة الاعتداء بالفيديو، حيث أكد محمد عيسى لابن جفير "أنت من رفع عليّ السلاح، كل شيء تم تصويره، لم أفعل لك شيئًا".

هذا المحتوى من

Asha
الكنيست الإسرائيلي تل أبيب إيتمار بن جفير مواقع التواصل الاجتماعي

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