الجزائر: إجراء انتخابات التجديد النصفي للغرفة الثانية من البرلمان فبراير المقبل
الجزائر - (أ ش أ)
أعلنت الجزائر اليوم الأربعاء، إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري) يوم ٥ فبراير المقبل.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقع، اليوم، على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وفقا للمادتين 121 و122 من الدستور الجزائري.
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