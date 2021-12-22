Masrawy logo white

السجن 4 سنوات للرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي

09:19 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
السجن 4 سنوات للرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي

المنصف المرزوقي

تونس - (أ ش أ)

أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء بصدور حكم ابتدائي غيابي على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل.

ولم تشر الوكالة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أنه في 4 نوفمبر الماضي أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق محمد منصف المرزوقي تولى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.

وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، أعرب في مداخلة تلفزيونية يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24" عن فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

وعلى إثر هذه الواقعة طلب رئيس الدولة قيس سعيد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل بأن تفتح تحقيقًا قضائيًا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج، مشددا على أنه لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده.

هذا المحتوى من

Asha
منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق سجن منصف المرزوقي تونس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الأهلي يتوج ببطولة السوبر الإفريقي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا