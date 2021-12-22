وزير الخارجية التونسي يؤكد متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

تونس - (أ ش أ)

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي متانة العلاقات التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي وأهمية مواصلة تعزيز مجالات التعاون المتنوعة بين الطرفين.

جاء ذلك، حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي أجراه الجرندي مع مفوض لشؤون التوسع وسياسة الجوار لدى الإتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي.

واستعرض الجرندي، خلال الاتصال، القرارات والتدابير التي اتخذها الرئيس التونسي يومي 25 يوليو و13 ديسمبر 2021 موضحا مختلف مراحل المسار السياسي والمؤسساتي المستقبلي الذي سيتوج بتنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022.

وأكد الجرندي أن هذه التدابير تعكس حرص الرئيس التونسي على تكريس مسار ديمقراطي سليم ومستدام يرسخ دولة القانون ويعزز الحقوق والحريات.

من جهته، أعرب فارهيلي عن استعداد الجانب الأوروبي المتجدد لمرافقة تونس في سعيها نحو التعزيز الديمقراطي والإقلاع الاقتصادي من خلال دعم التعاون المالي لاسيما عبر تنفيذ البرمجة المالية للفترة 2022-2027 مؤكدا في ذات الوقت أن الإتحاد الأوروبي سيبقى الشريك الذي يمكن أن تعول عليه تونس لتجاوز هذه الفترة الدقيقة واسترجاع الحيوية الاقتصادية.

كما أعرب عن دعم تونس للمضي في تنفيذ الاستحقاقات السياسية المعلن عنها إضافة إلى الإصلاحات الضرورية الأخرى بما يمكن من إعادة الحيوية للاقتصاد التونسي و تعزيز التنمية.