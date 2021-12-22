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رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد ضرورة تغيير نظام استقبال المهاجرين

08:00 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد ضرورة تغيير نظام استقبال المهاجرين

ماريو دراجي

إيطاليا - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الأربعاء، أنه بصرف النظر عن إعادة توزيع المهاجرين التي يمكن التغلب عليها، فمن الضروري تغيير نظام الاستقبال تمامًا.

وقال دراجي - في المؤتمر الصحفي التقليدي لاختتام العام، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إن الصناعة الأوروبية تحتاج إلى عمالة كبيرة وهناك قدر كبير من الانفتاح على هذا الأمر من قبل بعض البلدان، مشيرًا إلى أن المفوضية الأوروبية وافقت على اتخاذ إجراءات فعالة للتفاوض بشأن اتفاقية حول عمليات إعادة المهاجرين الطوعية مدعومة مع بلدان المنشأ الأول.

وأضاف دراجي أن إيطاليا ليست وحدها التي ينبغي أن تفتح الممرات الإنسانية بل أنه أمر واجب كذلك على الدول الأخرى.

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Asha
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