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منظمات مجتمع مدني سورية تطالب بفتح معبر حدودي مع العراق

07:39 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
منظمات مجتمع مدني سورية تطالب بفتح معبر حدودي مع العراق

سوريا

دمشق - (د ب أ)

طالبت أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني في شمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء حكومة إقليم كردستان العراق إعادة فتح معبر فيش خابور-سيمالكا الحدودي بين سوريا والعراق نظرا للأضرار التي تسببها إغلاق المعابر مع العراق.

وأكد المنظمات في بيان حمل توقيع 231 منظمة مجتمع مدني تعمل في الداخل السوري وخارجه فضلاً عن توقيع المنظمات المنضوية إلى تحالف منظمات المجتمع المدني أن إغلاق المعبر الإنساني الوحيد الذي يربط مناطق شمال شرق سوريا مع إقليم كردستان العراق، يزيد من آلام ومآسي الشعب على طرفي الحدود".

واعتبرت منظمات المجتمع المدني بأن استمرار إغلاق المعبر سيؤدي لكارثة إنسانية؛ يتحمل وطأتها شعوب شمال شرق سوريا، وخاصة مع وجود حالات إنسانية طارئة تحتاج إلى العلاج الطبي، إضافة إلى وجود مدنيين يرغبون بالعودة إلى دولهم أو الدخول إلى المناطق السورية عبر هذا المعبر.

وطالبت المنظمات بأن "لا يخضع هذا المعبر الإنساني إلى التجاذبات السياسية بين طرفي المعبر، وألا يتحول إلى وسيلة عقاب جماعي للمواطنين في شمال وشرق سوريا".

كانت الحكومة العراقية أغلقت منذ عدة أشهر معبر اليعربية - ربيعة بين مدينة اليعربية السورية في محافظة الحسكة، ومدينة ربيعة العراقية في إقليم كردستان العراق، كما أغلقت الحكومة السورية منذ شهر مارس الماضي المعابر التي تربط مناطقها مع مناطق سيطرة قوات سويا الديمقراطية ( قسد).

العراق منظمات مجتمع مدني فتح معبر حدودي

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