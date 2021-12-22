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الصحة العالمية: 14 دولة في إقليم شرق المتوسط أبلغت عن إصابات بأوميكرون

06:58 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
الصحة العالمية: 14 دولة في إقليم شرق المتوسط أبلغت عن إصابات بأوميكرون

الدكتور أحمد المنظري

مصر - (أ ش أ)

أعلن الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية أن هناك 14 دولة من بين 22 دولة من دول الإقليم أبلغت عن وجود حالات مصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

وأشار المنظري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط اليوم عبر تقنية الفيديو كونفراس، إلى ضرورة المسارعة بأخذ اللقاح كونه يحمي من الوصول إلى الحالات الخطيرة والوفيات مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والبعد عن التجمعات.

أحمد المنظري منظمة الصحة العالمية أوميكرون فيروس كورونا

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