بريطانيا تدعم إعطاء لقاح فايزر للأطفال المعرضين للخطر

لندن - (د ب أ)

وافقت لجنة اللقاحات البريطانية على استخدام لقاح فايزر المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) للأطفال المعرضين للخطر في محاولة لتوسيع تغطية التطعيم ضد المتحور أوميكرون.

وغيرت اللجنة المشتركة للقاحات والتطعيم نصيحتها للسماح للأطفال المعرضين للخطر وتتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بتناول جرعتين من لقاح فايزر-بيونتيك.

ومن المقرر أن يكون اللقاح ثلث الجرعة التي يتم إعطاؤها لمن تتجاوز أعمارهم 12 عاما.

ونقلت وكالة بلومبرج عن اللجنة قولها إن الأطفال فقط ضمن مجموعة معرضة للخطر أو أولئك الذين يعيشون في اتصال مع شخص يعاني من نقص المناعة هم المؤهلون لتلقي اللقاح في هذه المرحلة.

وأوضحت اللجنة أنها سوف تعلن عن نصيحة بشأن الجرعات الخاصة بالأطفال الأقل عرضة للخطر "في الوقت المناسب".