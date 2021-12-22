الكرملين يرجح إمكانية عقد اجتماع شخصي بين بوتين ولوكاشينكو في 28 ديسمبر

روسيا - (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية " الكرملين" ديميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد يعقدان اجتماعًا شخصيًا منفصلًا في 28 ديسمبر في مدينة سان بطرسبرج الروسية.

ورجح بيسكوف ،في تصريح له، إمكانية عقد الزعيمين اجتماعًا منفصلًا ضمن القمة غير الرسمية لزعماء رابطة الدول المستقلة "الكومنولث"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

يشار إلى أن "الكومنولث" هي منظمة دولية أورو-آسيوية مكونة من 12 جمهورية سوفياتية سابقة وتتخذ من العاصمة البيلاروسية مينسك مقرًا لها.

وكان المتحدث قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن الزعيمين اتفقا على الاجتماع قبل حلول العام الجديد، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد بشكل منفصل.