ارتفاع حصيلة ضحايا بركان سيميرو في إندونيسيا إلى 51 شخصًا

جاكرتا - (د ب أ)

قال مسؤول إندونيسي، اليوم الأربعاء، إن حصيلة الوفيات الناتجة عن ثوران بركان سيميرو بإقليم جاوة الشرقية وصلت إلى 51 حالة، وتواصل السلطات عمليات البحث في مسعى للعثور على المدرجين على قوائم المفقودين.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، عبد المهاري، إن أحدث ضحايا أعلى جبل بركاني في جزيرة جاوة، والذي ثار أوائل الشهر الجاري، توفي بعدما تلقى علاجا مكثفا جراء حروق حادة. وعثر أفراد البحث على خمسة أشلاء بشرية في المناطق المتضررة.

ويعاني القرويون من حروق خطيرة بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار قبة من الحمم البركانية، وأرسلت عمودا هائلا من الرماد في السماء، وتسببت في تدفق الحمم على جوانب الجبل. وتساقطت سحابة من الرماد الملتهب على منازل في القرى القريبة بمقاطعة لوماجانج.

ويقيم أكثر من عشرة آلاف نازح بشكل مؤقت، في أماكن إيواء أقامتها الحكومة.

وقال عبدالمهاري إن السلطات تجهز مناطق تبلغ مساحتها 90 هكتارا في موقعين من المقرر أن تبني الحكومة بهما أماكن إيواء مؤقتة لاستقبال القرويين المشردين.

ورفعت السلطات مستوى الإنذار من البركان إلى ثاني أعلى مستوى يوم السبت الماضي بعدما رصد الجيولوجيون تزايد النشاط في البركان البالغ ارتفاعه 3676 مترا.