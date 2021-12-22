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"استئناف التعاون الثنائي".. المغرب يرحب بالمواقف الألمانية البنّاءة

06:10 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
"استئناف التعاون الثنائي".. المغرب يرحب بالمواقف الألمانية البنّاءة

المغرب

المغرب - (أ ش أ)

رحبت المغرب بالإعلان الإيجابي والمواقف البناءة التي تم التعبير عنها أخيرا، من قبل الحكومة الفيدرالية الجديدة لألمانيا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف بيان الوزارة المغربية أن "التعبير عن هذه المواقف يُتيح استئناف التعاون الثنائي، وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين، بالرباط وبرلين، إلى شكله الطبيعي"، مؤكدا أن "المغرب تأمل أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال، بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة، على أساس الوضوح والاحترام المتبادل".

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