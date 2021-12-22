نيودلهي تقرر إلغاء جميع الفعاليات الثقافية والتجمعات للاحتفال بعيد الميلاد والعام الجديد

نيودلهي- (د ب ا):

أصدرت هيئة إدارة الكوارث في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأربعاء حظر جميع الفعاليات الثقافية والتجمعات للاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس) والعام الجديد في ظل ارتفاع حالات الاصابة بمتحور أوميكرون.

وذكرت صحيفة " هندوستان تايمز " أن دلهي تتصدر الولايات المسجلة لحالات إصابة بمتحور أوميكرون بواقع 56 حالة تليها ماهاراشترا 54 حالة.

وسمحت الهيئة للمطاعم والحانات بالعمل بـ% 50 من سعتها، مع تقييد عدد الحاضرين في الفعاليات المتعلقة بالزواج بـ 200 شخص.

كما طُلب من مسؤولي الادارة وشرطة دلهي بتشديد آلية تطبيق إجراءات مكافحة كورونا لضمان اتباع المواطنين لقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.