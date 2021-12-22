لبنان يعتزم إجراء محادثات مع مصر بشأن مد الغاز دون التعرض لـ"قانون قيصر"

وكالات:

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، الأربعاء، أن بلاده تعتزم إجراء محادثات مع مصر لبحث إمكانية توقيع اتفاق نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية دون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية بموجب "قانون قيصر" الخاص بالعقوبات على سوريا.

وبحسب بيان لرئاسة الوزراء اللبنانية على تويتر، قال فياض خلال اجتماع مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي "إنه لقاء دوري من أجل وضع الرئيس في أجواء التقدم الحاصل في ملف الكهرباء، من إمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريبا قد يكون قبل نهاية العام، إلى توقيت توقيع الاتفاق مع مصر الذي يشترط ألا يتنافى مع "قانون قيصر" وهذا الأمر يتطلب محادثات مع الجانب المصري".

وأضاف فياض "المطلبان الأساسيان على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريون والأميركيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيرا وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة".

وعقد مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء، اجتماعا لبحث مشاريع البنك الدولي لدعم الكهرباء في لبنان.

وبحث الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه قبل ظهر اليوم.

كما تطرق "لشروط التمويل من البنك الدولي وأغلبها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان، مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع على أن تطبق ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية العام"، بحسب البيان.

وتابع البيان "المطلبان الأساسيان على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريون والأمريكيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيرا وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة".